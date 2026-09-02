Match details Western Province vs Titans First class First Class Series South Africa 26.11.2026

First class

WEP
WEP
TIT
TIT

Match Info

Match:First Class Series South Africa 26/27
Date:Thursday, September 10, 2026 - Friday, April 30, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, November 26, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Province Squad

PlayersBedingham David, Bedja Wesley, Bird Jonathan, Burger Nandre, De Zorzi Tony, Hendricks Beuran, James Juan, Kaplan Gavin, Kitime Sello Valintine, Linde George, Moore Edward, Mpongwana Mihlali, Nabe Mthiwekhaya, Nyaku Onke, Parnell Wayne, Paterson Dane, Simmonds Kyle, Smith Daniel, Smith Kenan, Verreynne Kyle, Waqu Liyema, Yaseen Vallie
Benchno information yet

Titans Squad

PlayersBoast Matthew, Bokako Tladi, Bosch Corbin, Brand Neil, Brett Merrick, Brevis Dewald, Coetzee Gerald, Dala CJ, De Kock Quinton, Elgar Dean, Ferreira Donovan, Gqamane Ayabulela, Klaasen Heinrich, Kleinveldt Matthew, Litheko Modiri, Makhanya Sibonelo, Markram Aiden, Moonsamy Rivaldo, Ngidi Lungi, Phangiso Aaron, Shamsi Tabraiz, Twala Musawenkosi, van Heerden Joshua, Williams Lizaad
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet