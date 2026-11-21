Squads New South Wales Blues vs Victoria First class Sheffield Shield 19.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Bird Jackson
bowler
Boland Scott
bowler
Cummins Pat
bowler
Brasher Dylan
batsman
Davies Joel
batsman
Chandrasinghe Ashley
batsman
Davies Oliver
batsman
Crone Xavier
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Dean Travis
batsman
Edwards Jack
batsman
Elliott Sam
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Fotia Matthew
bowler
Green Chris
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Hackney Ryan
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Hadley Ryan
bowler
Harris Marcus
batsman
Hatcher Liam
bowler
Holland Jon
bowler
Hazlewood Josh
bowler
Kellaway Campbell
batsman
Henriques Moises
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Hicks Ryan
bowler
McClure Cameron
bowler
Holt Baxter J
wicket keeper
Merlo Jonathan
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Murphy Todd
bowler
Kerr Hayden
all rounder
O'Donnell Tom
bowler
Konstas Sam
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Perry Mitch
bowler
Macdonald Blake
batsman
Pucovski Will
batsman
Nikitaras Blake
batsman
Rogers Thomas
bowler
Nisbet Jack
bowler
Short Matt
all rounder
Patterson Kurtis
batsman
Sutherland Will
all rounder
Pawson Ross
bowler
Warren Doug
bowler
Salzmann William
all rounder
Sangha Jason
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Tremain Chris
bowler
Verma Hunar
bowler
Warner David
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet