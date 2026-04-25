Match details Delhi Capitals vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 25.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

264

PBKS
PBKS

265

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Delhi Capitals won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 25, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:Arun Jaitley Stadium, Delhi, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Delhi Capitals Squad

PlayersRahul KL, Rizvi Sameer, Patel Axar, Rana Nitish, Stubbs Tristan, Miller David, Yadav Kuldeep Singh, Natarajan Thangarasu, Kumar Mukesh, Nabi Aquib, Nigam Vipraj, Chameera Dushmantha, Ngidi Lungi, Nissanka Pathum, Nair Karun, Sharma Ashutosh
BenchDuckett Ben, Jamieson Kyle, Mandal Ajay Jadav, Parikh Sahil, Porel Abhishek, Shaw Prithvi, Starc Mitchell, Tiwari Madhav, Vijay Tripurana

Punjab Kings Squad

PlayersArya Priyansh, Singh Prabhsimran, Connolly Cooper, Iyer Shreyas, Singh Shashank, Stoinis Marcus, Jansen Marco, Bartlett Xavier, Vyshak Vijaykumar, Singh Arshdeep, Wadhera Nehal, Chahal Yuzvendra, Shedge Suryansh, Vinod Vishnu, Brar Harpreet, Thakur Yash
BenchAvinash P, Dubey Praveen, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Singh Harnoor

Venue Guide

StadiumArun Jaitley Stadium
CityDelhi
Capacity48000
EndsStadium End
Hosts toPavilion End