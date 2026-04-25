Squads Delhi Capitals vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahul KL
batsman
Arya Priyansh
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Patel Axar
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Rana Nitish
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Singh Shashank
batsman
Miller David
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Jansen Marco
all rounder
Natarajan Thangarasu
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Nabi Aquib
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Wadhera Nehal
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Shedge Suryansh
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Vinod Vishnu
wicket keeper
Nair Karun
batsman
Brar Harpreet
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Thakur Yash
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Duckett Ben
wicket keeper
Avinash P
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Dubey Praveen
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Parikh Sahil
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Porel Abhishek
wicket keeper
Khan Musheer
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Nishad Vishal
no information yet
Starc Mitchell
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet
Owen Mitchell J
all rounder
Vijay Tripurana
bowler
Singh Harnoor
no information yet