Squads Delhi Capitals vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 25.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

264

PBKS
PBKS

265

Playing

DC
DC
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Bench

DC
DC
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Avinash P

batsman

Parikh Sahil

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Nishad Vishal

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet