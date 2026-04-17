Squads Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 17.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Green Cameron
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Tewatia Rahul
all rounder
Singh Rinku
batsman
Khan Rashid
bowler
Narine Sunil
all rounder
Sharma Ashok
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Roy Anukul
all rounder
Siraj Mohammed
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Holder Jason
all rounder
Dahiya Tejasvi
no information yet
Khan Mohd Arshad
bowler
Deep Akash
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Dubey Saurabh
bowler
Kishore Sai
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Malik Umran
bowler
Raj Prithvi
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Pandey Manish
batsman
Sharma Ishant
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Rana Harshit
bowler
Suthar Manav
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Wood Luke
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Yadav Jayant
bowler
Saini Navdeep
bowler