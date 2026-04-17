Squads Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 17.04.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

181

KKR
KKR

180

Playing

GT
GT
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Bench

GT
GT
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Allen Finn

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Kamra Daksh

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Wood Luke

bowler

Ravindra Rachin

all rounder