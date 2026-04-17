Match details Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 17.04.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

181

KKR
KKR

180

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Friday, April 17, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gujarat Titans Squad

PlayersGill Shubman, Sudharsan Sai, Buttler Jos, Sundar Washington, Phillips Glenn, Tewatia Rahul, Khan Rashid, Sharma Ashok, Rabada Kagiso, Siraj Mohammed, Krishna Prasidh
BenchBanton Tom, Brar Gurnoor, Holder Jason, Khan Mohd Arshad, Khan Shahrukh, Kishore Sai, Kushagra Kumar, Raj Prithvi, Rawat Anuj, Sharma Ishant, Sindhu Nishant, Suthar Manav, Wood Luke, Yadav Jayant

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Seifert Tim, Green Cameron, Raghuvanshi Angkrish, Powell Rovman, Singh Rinku, Narine Sunil, Singh Ramandeep, Roy Anukul, Arora Vaibhav, Tyagi Kartik
BenchAllen Finn, Chakravarthy Varun, Dahiya Tejasvi, Deep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pandey Manish, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Saini Navdeep, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumNarendra Modi Stadium
CityAhmedabad
Capacity132000
EndsAdani Pavilion End
Hosts to