Squads Lucknow Super Giants vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pant Rishabh
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Inglis Josh
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Kulkarni Arshin
all rounder
Arya Priyansh
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Connolly Cooper
all rounder
Badoni Ayush
batsman
Shedge Suryansh
batsman
Samad Abdul
batsman
Singh Shashank
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Omarzai Azmatullah
all rounder
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Jansen Marco
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Yadav Prince
no information yet
Singh Arshdeep
bowler
Khan Mohsin
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Stoinis Marcus
all rounder
Siddharth Manimaran
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Singh Himmat
batsman
Vinod Vishnu
wicket keeper
Singh Akash Maharaj
no information yet
Dubey Praveen
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
Avinash P
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Khan Avesh
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Markram Aiden
all rounder
Khan Musheer
batsman
Marsh Mitchell
all rounder
Nishad Vishal
no information yet
Nortje Anrich
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Raghuwanshi Akshat
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Tiwari Naman
no information yet
Thakur Yash
bowler
Yadav Mayank
bowler
Wadhera Nehal
all rounder