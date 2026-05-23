Squads Lucknow Super Giants vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 23.05.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

196

PBKS
PBKS

200

Playing

LSG
LSG
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Pant Rishabh

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Stoinis Marcus

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Singh Akash Maharaj

no information yet

Bench

LSG
LSG
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Avinash P

batsman

Markram Aiden

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Nishad Vishal

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Tiwari Naman

no information yet

Wadhera Nehal

all rounder