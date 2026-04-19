Match details Punjab Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 19.04.2026

T20Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

254

LSG
LSG

200

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Lucknow Super Giants won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 19, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Kings Squad

PlayersArya Priyansh, Singh Prabhsimran, Iyer Shreyas, Connolly Cooper, Singh Shashank, Wadhera Nehal, Stoinis Marcus, Jansen Marco, Bartlett Xavier, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra
BenchAvinash P, Brar Harpreet, Dubey Praveen, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Shedge Suryansh, Singh Harnoor, Thakur Yash, Vinod Vishnu, Vyshak Vijaykumar

Lucknow Super Giants Squad

PlayersMarsh Mitchell, Markram Aiden, Pant Rishabh, Badoni Ayush, Pooran Nicholas, Choudhary M, Shami Mohammed, Khan Avesh, Yadav Prince, Siddharth Manimaran, Khan Mohsin
BenchAhmed Shahbaz, Breetzke Matthew, Hasaranga Wanindu, Inglis Josh, Kulkarni Arshin, Nortje Anrich, Raghuwanshi Akshat, Samad Abdul, Singh Rathi Digvesh, Singh Akash Maharaj, Singh Himmat, Tendulkar Arjun Sachin, Tiwari Naman, Yadav Mayank

Venue Guide

StadiumPunjab Cricket Association Stadium
CityMohali
Capacity30000
EndsPavilion End
Hosts toCity End