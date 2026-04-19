Squads Punjab Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Marsh Mitchell
all rounder
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Connolly Cooper
all rounder
Badoni Ayush
batsman
Singh Shashank
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Wadhera Nehal
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Jansen Marco
all rounder
Khan Avesh
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Yadav Prince
no information yet
Singh Arshdeep
bowler
Siddharth Manimaran
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Khan Mohsin
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Ahmed Shahbaz
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dubey Praveen
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Khan Musheer
batsman
Nortje Anrich
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Raghuwanshi Akshat
batsman
Omarzai Azmatullah
all rounder
Samad Abdul
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Shedge Suryansh
batsman
Singh Akash Maharaj
no information yet
Singh Harnoor
no information yet
Singh Himmat
batsman
Thakur Yash
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Tiwari Naman
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Yadav Mayank
bowler