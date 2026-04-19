Squads Punjab Kings vs Lucknow Super Giants T20 Indian Premier League 19.04.2026

T20Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

254

LSG
LSG

200

Playing

PBKS
PBKS
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Wadhera Nehal

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Bench

PBKS
PBKS
LSG
LSG
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Ahmed Shahbaz

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Nishad Vishal

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Tiwari Naman

no information yet