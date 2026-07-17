Squads Galle Gallants vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 17.07.2026

T20

GAL
GAL
JAF
JAF

Playing

GAL
GAL
JAF
JAF

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GAL
GAL
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Abinash Murvin

all rounder

Bowes Chad

batsman

Allen Fabian

all rounder

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Koththigoda Yuri

no information yet

Madushka Nishan

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet

Randika Vishad

wicket keeper

Ross Alex

batsman

Udana Isuru

all rounder

Williams Sean

all rounder