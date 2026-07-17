Squads Galle Gallants vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 17.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Arachchige Sahan
batsman
Abinash Murvin
all rounder
Bowes Chad
batsman
Ahmad Noor
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Allen Fabian
all rounder
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Asalanka Charith
batsman
Hales Alex
batsman
Behrendorff Jason
bowler
Jayasuriya Prabath
bowler
de Silva Dhananjaya
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Fernando Asitha
bowler
Koththigoda Yuri
no information yet
Fernando Avishka
batsman
Kumara Lahiru
bowler
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Nadeeshan Kavindu
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Malinga Eshan
bowler
Rajapaksa Sadisha
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Shiraz Mohamed
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
Tharupathi Malsha
bowler
Randika Vishad
wicket keeper
Ross Alex
batsman
Udana Isuru
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Samarakoon Lahiru
all rounder
Vandersay Jeffrey
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Wijesinghe Chamindu
all rounder
Tharaka Nisala
bowler
Williams Sean
all rounder
Vithushan Theesan
bowler