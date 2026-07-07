Squads Warwickshire vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 10.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Adams Georgia
batsman
Baker Hannah
bowler
Bell Lauren
bowler
Beech Sophie
no information yet
Bishop Megan
no information yet
Brett Phoebe
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Brewer Chloe
batsman
Bristowe Eliza
no information yet
Davis Georgia
bowler
Dattani Naomi
all rounder
Ellis Bethan
all rounder
Davies Freya
bowler
Freeborn Abbey
wicket keeper
Gibb Daisy
no information yet
George Katie
bowler
Harman Nancy
bowler
Graham Phoebe
bowler
Kemp Freya
bowler
Hardwick Hannah
all rounder
Knott Charli
all rounder
Harris Laura
batsman
Lee Ava Georgina
all rounder
Kalis Sterre
batsman
McCaughan Ella
batsman
Pavely Charis
all rounder
Mullan Daisy
batsman
Perrin Davina
all rounder
Norgrove Abigale
batsman
Porter Gemma
no information yet
Perry Ellyse
all rounder
Rainey Hannah
bowler
Smith Linsey
bowler
Redmayne Georgia
wicket keeper
Southby Rhianna
wicket keeper
Stonehouse Alexa
all rounder
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Sturge Megan
bowler
Taylor Mary
all rounder
Sweet Francesca
no information yet
Taylor Millie
no information yet
Tulloch Poppy
no information yet
Wong Issy
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Wraith Natasha
wicket keeper
Wellington Amanda
bowler
Match has not started yet