Squads Warwickshire vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 10.07.2026

T20

WAR
WAR
HAM
HAM

Playing

WAR
WAR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Beech Sophie

no information yet

Bishop Megan

no information yet

Brett Phoebe

all rounder

Bristowe Eliza

no information yet

Dattani Naomi

all rounder

Ellis Bethan

all rounder

Freeborn Abbey

wicket keeper

Gibb Daisy

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Knott Charli

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Pavely Charis

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Porter Gemma

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Stonehouse Alexa

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Taylor Mary

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Taylor Millie

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Wong Issy

bowler

Wraith Natasha

wicket keeper

Bench

WAR
WAR
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet