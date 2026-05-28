Mohammad Nabi News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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WATCH, AFG vs CAN | Gurbaz and Ahmadzai avoid horrific collision to hand Nabi grand send-off

WATCH, AFG vs CAN | Gurbaz and Ahmadzai avoid horrific collision to hand Nabi grand send-off

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AFG vs BAN | Bangladesh survive scare to win first T20I by four wickets

AFG vs BAN | Bangladesh survive scare to win first T20I by four wickets

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Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

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Sri Lanka vs Afghanistan, 11th Match, Group B – Asia Cup 2025 (18 September, Abu Dhabi)

Sri Lanka vs Afghanistan, 11th Match, Group B – Asia Cup 2025 (18 September, Abu Dhabi)

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Dunith Wellalage Leaves Asia Cup 2025 After Father’s Death

Dunith Wellalage Leaves Asia Cup 2025 After Father’s Death

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AFG vs SL | Clinical Kusal Mendis outdoes explosive Mohammed Nabi to eliminate Afghanistan from Asia Cup

AFG vs SL | Clinical Kusal Mendis outdoes explosive Mohammed Nabi to eliminate Afghanistan from Asia Cup

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AFG vs SL | Twitter dazed as Nabi brings back old-school funk to smack Wellalage for five straight sixes

AFG vs SL | Twitter dazed as Nabi brings back old-school funk to smack Wellalage for five straight sixes

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AI Simulation, CD vs HH | Hurricanes ensure six-wicket win in close-fought battle against Central Districts

AI Simulation, CD vs HH | Hurricanes ensure six-wicket win in close-fought battle against Central Districts

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DC vs HH, Preview | BBL champions, Hobart Hurricanes to take on ILT20 champions, Dubai Capitals in GSL 2025

DC vs HH, Preview | BBL champions, Hobart Hurricanes to take on ILT20 champions, Dubai Capitals in GSL 2025

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‌AUS vs AFG | Twitter lauds Spencer’s street-smart act to enforce runout amidst horrible Afghan mixup

‌AUS vs AFG | Twitter lauds Spencer’s street-smart act to enforce runout amidst horrible Afghan mixup

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‌Mohammad Nabi set to retire after Champions Trophy 2025

‌Mohammad Nabi set to retire after Champions Trophy 2025

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LPL 2024 | Nuwan Pradeep’s three-fer and Mohammad Nabi’s knock beat Colombo Strikers

LPL 2024 | Nuwan Pradeep’s three-fer and Mohammad Nabi’s knock beat Colombo Strikers

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KF vs DS | Twitter reacts to Andre Fletcher’s back-to-back no-look sixes bemusing Mohammad Nabi

KF vs DS | Twitter reacts to Andre Fletcher’s back-to-back no-look sixes bemusing Mohammad Nabi

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AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

AFG vs PNG | Fazalhaq's mastery blended with Gulbadin’s class secured Afghanistan's Super 8 berth with a thumping win over PNG

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IPL 2024 | Twitter applauds as Yuzi Chahal becomes first to scale Mt 200 in IPL history

IPL 2024 | Twitter applauds as Yuzi Chahal becomes first to scale Mt 200 in IPL history

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‌SL vs AFG | Pathum Nissanka’s historic double ton outshines valiant Afghanistan in epic run-feast

‌SL vs AFG | Pathum Nissanka’s historic double ton outshines valiant Afghanistan in epic run-feast

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IND vs AFG | Twitter lauds Nabi’s macho back-to-back sixes destroying Mukesh Kumar’s excellent spell

IND vs AFG | Twitter lauds Nabi’s macho back-to-back sixes destroying Mukesh Kumar’s excellent spell

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SL vs AFG | Twitter in awe of ageless Nabi's impeccable judgement to bag tough catch at boundary

SL vs AFG | Twitter in awe of ageless Nabi's impeccable judgement to bag tough catch at boundary

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PAK vs AFG | Twitter in awe as Babar's respectful rejection of Nabi leads to wholesome moment on field

PAK vs AFG | Twitter in awe as Babar's respectful rejection of Nabi leads to wholesome moment on field

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SL vs AFG | Twitter reacts to Nabi heroics going in vain as Afghanistan succumb to net run rate miscalculation

SL vs AFG | Twitter reacts to Nabi heroics going in vain as Afghanistan succumb to net run rate miscalculation

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WATCH | Bangladesh almost goofs up easy chase courtesy Janat’s hattrick in last over thriller

WATCH | Bangladesh almost goofs up easy chase courtesy Janat’s hattrick in last over thriller

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Rashid Khan to succeed Mohammad Nabi as Afghanistan T20I captain

Rashid Khan to succeed Mohammad Nabi as Afghanistan T20I captain

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ICC World T20 | Mohammed Nabi resigns as Afghanistan captain after miserable tournament in Australia

ICC World T20 | Mohammed Nabi resigns as Afghanistan captain after miserable tournament in Australia

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ICC World T20 2022 | Mohammad Nabi continues as skipper in Afghanistan's 15-man squad

ICC World T20 2022 | Mohammad Nabi continues as skipper in Afghanistan's 15-man squad

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AFG vs BAN | Mohammad Nabi returns to the ODI squad for the upcoming series against Bangladesh

AFG vs BAN | Mohammad Nabi returns to the ODI squad for the upcoming series against Bangladesh

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T20 World Cup | We played good cricket, will take a lot of positives, says Mohammad Nabi after losing to New Zealand

T20 World Cup | We played good cricket, will take a lot of positives, says Mohammad Nabi after losing to New Zealand

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T20 World Cup 2021 | Questions will be raised if New Zealand lose to Afghanistan, says Shoaib Akhtar

T20 World Cup 2021 | Questions will be raised if New Zealand lose to Afghanistan, says Shoaib Akhtar

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