Squads Dambulla Sixers vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Abinash Murvin
all rounder
Ali Haider
bowler
Ahmad Noor
bowler
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Chapman Mark
batsman
Asalanka Charith
batsman
Dananjaya Akila
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Dinusha Sonal
all rounder
de Silva Dhananjaya
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
Fernando Asitha
bowler
Gamage Rusanda Sanjula
batsman
Fernando Avishka
batsman
Gunaratne Asela
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Gunathilaka Danushka
batsman
Madushan Pramod
bowler
Gunathilaka Santhush
batsman
Madushka Nishan
wicket keeper
Hendricks Reeza
batsman
Malinga Eshan
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Janat Karim
all rounder
Nissanka Pathum
batsman
Jayawickrama Mithun
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Jayawickrama Praveen
bowler
Pragasam Arul
no information yet
Madushanka Dilshan
bowler
Randika Vishad
wicket keeper
Madushanka Lahiru
all rounder
Ross Alex
batsman
Nabi Mohammad
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Samarakoon Lahiru
all rounder
Pradeep Nuwan
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Tharaka Nisala
bowler
Silva Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi
all rounder
Vithushan Theesan
bowler
Silva Ranesh
wicket keeper
Viyaskanth Vijayakanth
bowler
Siriwadhana Ayana
bowler
Wickramasinghe Ahan
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Udara Lahiru
wicket keeper
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Zazai Hazrat
batsman