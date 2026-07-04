Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Phiri, Bright
Naqvi, Awad
Akbar, Hamid Ali
Gubbins, Nick
England
Mudzinganyama, Brian
Delport, Cameron
South Africa
Dithole, Tshepang
Pollard, Matthew
Chari, Brian
Jongwe, Luke
Mpofu, Chris
Williams, Sean
Chiradza, Alvin
Morris, Jordan
Qadri, Hamidullah
Ndlovu, Ainsley
Mupariwa, Taffy
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Tshuma, Charlton
Haukozi, S
Nunu, Thamsanqa Keith
Madande, Clive
Bechani, Tanatswa
Chigoma, Allan
Dube, Mgcini
Kaunda, Prince
Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane
Maposa, Tawanada
Masuku, Ernest
Ncube, Cunningham
Ervine, Craig
Dzikiti, Talent
Mpofu, Nkosana
Nipper, Kyle
Erlank, Michael
Dukes, Gareth
Schlemmer, Luke
Mannikam, Kurtlyn
Koekemoer, Tian
Dudgeon, Keith
Shekleton, CD
Sclanders, Michael
Mfoza, Nduduzo
Paruk, Zakariya
Mokgakane, Andile
Ngcobo, T
Bushnell, Jonathan James
McCollum, James
Ireland
Fraine, William
McKinney, Ben Stewart
Getkate, Shane
Tinotenda Tinashe Maphosa
Mupembe, Adrian
James, Brandon
Motlhanka, Karabo
Botswana
Mboyi, Dalubhle
Musekwa, Sheunopa
Chimusoro, Munashe
Nzvenga, Dylan
Riaz, Mamoon Ur
Phiri, Ashley
Gogodo, Nkosibongwe