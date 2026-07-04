Tuskers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Tuskers

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Phiri, Bright

Zimbabwe

Naqvi, Awad

Zimbabwe

Akbar, Hamid Ali

Gubbins, Nick

England

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Delport, Cameron

South Africa

Dithole, Tshepang

South Africa

Pollard, Matthew

South Africa

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Chiradza, Alvin

Zimbabwe

Morris, Jordan

South Africa

Qadri, Hamidullah

England

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Mupariwa, Taffy

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Tshuma, Charlton

Zimbabwe

Haukozi, S

Nunu, Thamsanqa Keith

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Bechani, Tanatswa

Chigoma, Allan

Dube, Mgcini

Kaunda, Prince

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Maposa, Tawanada

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Ncube, Cunningham

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Nipper, Kyle

South Africa

Erlank, Michael

South Africa

Dukes, Gareth

South Africa

Schlemmer, Luke

South Africa

Mannikam, Kurtlyn

South Africa

Koekemoer, Tian

South Africa

Dudgeon, Keith

South Africa

Shekleton, CD

South Africa

Sclanders, Michael

South Africa

Mfoza, Nduduzo

South Africa

Paruk, Zakariya

South Africa

Mokgakane, Andile

South Africa

Ngcobo, T

South Africa

Bushnell, Jonathan James

England

McCollum, James

Ireland

Fraine, William

England

McKinney, Ben Stewart

England

Getkate, Shane

Ireland

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Mupembe, Adrian

James, Brandon

Motlhanka, Karabo

Botswana

Mboyi, Dalubhle

Zimbabwe

Musekwa, Sheunopa

Zimbabwe

Chimusoro, Munashe

Zimbabwe

Nzvenga, Dylan

Riaz, Mamoon Ur

Phiri, Ashley

Zimbabwe

Gogodo, Nkosibongwe

Zimbabwe