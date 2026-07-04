Pakistan Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Ali, Haider

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Gul, Sameen

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Minhas, Arafat

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

Musa, Muhammad

Pakistan

Irfan, Shawaiz

Pakistan

Sadaqat, Maaz

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Khan, Saad

Pakistan

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Asfand, Ali

Pakistan

Hassan, Amir

Pakistan

Riaz, Wahaj

Pakistan

Shahid, Obaid

Pakistan

Abidullah, .

Khan, Shahzaib

Pakistan

Nawaz, Hamza

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Hussain, Shamyl

Pakistan

Zulkifal, Muhammad

Pakistan

Ismail, Mohammad

Awais, Azan

Pakistan

Ali, Sajjad

Pakistan

Arif, Mohammad Tayyab

Pakistan

Tareen, Ikramullah

Khan, Aimal

Hussain, Ahmed

Pakistan

Tahir, Mohammad

Pakistan

Patel, Smit

India

Khan, Ahmed

Pakistan

Khan, Hassan

Pakistan

Zaryab, Ali

Pakistan

Munir, Fahad

Pakistan

Ali, Abbas

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Raza ul Hasan, Syed

Pakistan

Alam, Ammad

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Nawab, Arham

Pakistan

Nabeel, Mohammad

Hussain, Tahir

Pakistan

Ali jr, Basit

Shah, Irfanullah

Pakistan

Malik, Zeeshan

Pakistan

Nawaz, Nasir

Pakistan

Riaz, Munir

Pakistan

Fasih, Abdul

Pakistan

Khan, Shiraz

Zaid, Muhammad

Pakistan

Hussain, Tahir

Pakistan

Khan, Muhammad Mohsin

Pakistan

Khan, Mohammad Amir

Pakistan

Arshad, Haroon

Pakistan

Khalil, Khubaih

Pakistan

Hassan, Ahmad

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Zeeshan, Mohammad

Pakistan

Khan, Naveed Ahmed

Pakistan

Ullah, Riaz

Pakistan

Mehmood, Rizwan

Shehzad, Muhammad

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Anees, Maham

Pakistan

Niazi, Irfan

Pakistan

Bhatti, Sarmad

Pakistan

Sultan, Jahanzaib

Pakistan

Yousaf, Farhan

Pakistan

Khan, Shahzaib

Pakistan

Ali, Basit

Yousuf, Farhan

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Khan, Aimal

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Ismail, Mohammad

Riazullah, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Huzaifa Ahsan

Pakistan

Mohammad Sayyam

Pakistan

Baloch, Ali Hassan

Pakistan

Subhan, Abdul

Pakistan

Ali Khan, Daniyal

Pakistan

Huzefa, Mohammad

Pakistan

Shafiq, Niqab

Pakistan

Minhas, Sameer

Pakistan

Zahoor, Hamza

Pakistan

Shayan, Mohammad

Pakistan

Zaib, Umar

Pakistan

Basit Ali, Mohammad

Pakistan