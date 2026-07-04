Follow us
Akram, Qasim
Pakistan
Ali, Haider
Akram, Faisal
Gul, Sameen
Afridi, Abbas
Minhas, Arafat
Naseem Shah
Bangalzai, Adul Wahid
Ghulam, Kamran
Khan, Zaman
Irfan, Shawaiz
Iqbal, Arshad
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Haseebullah
Zameer, Zeeshan
Musa, Muhammad
Sadaqat, Maaz
Abbas, Mohammad
Nazir, Rohail
Khan, Saad
Huraira, Mohammad
Mumtaz, Mehran
Asfand, Ali
Hassan, Amir
Riaz, Wahaj
Shahid, Obaid
Abidullah, .
Khan, Shahzaib
Nawaz, Hamza
Baig, Saad
Hussain, Shamyl
Zulkifal, Muhammad
Ismail, Mohammad
Awais, Azan
Ali, Sajjad
Arif, Mohammad Tayyab
Tareen, Ikramullah
Khan, Aimal
Hussain, Ahmed
Tahir, Mohammad
Patel, Smit
India
Khan, Ahmed
Khan, Hassan
Zaryab, Ali
Munir, Fahad
Ali, Abbas
Aziz, Rameez
Raza ul Hasan, Syed
Alam, Ammad
Ghouri, Ghazi
Ibrahim, Aftab
Nawab, Arham
Nabeel, Mohammad
Hussain, Tahir
Ali jr, Basit
Shah, Irfanullah
Malik, Zeeshan
Nawaz, Nasir
Riaz, Munir
Fasih, Abdul
Khan, Shiraz
Zaid, Muhammad
Khan, Muhammad Mohsin
Khan, Mohammad Amir
Arshad, Haroon
Khalil, Khubaih
Hassan, Ahmad
Shah, Ubaid
Zeeshan, Mohammad
Khan, Naveed Ahmed
Ullah, Riaz
Mehmood, Rizwan
Shehzad, Muhammad
Taha, Mohammad
Anees, Maham
Niazi, Irfan
Bhatti, Sarmad
Sultan, Jahanzaib
Yousaf, Farhan
Ali, Basit
Yousuf, Farhan
Qamar, Momin
Raza, Ali
United arab emirates
Riazullah, Mohammad
Khan, Usman
Huzaifa Ahsan
Mohammad Sayyam
Baloch, Ali Hassan
Subhan, Abdul
Ali Khan, Daniyal
Huzefa, Mohammad
Shafiq, Niqab
Minhas, Sameer
Zahoor, Hamza
Shayan, Mohammad
Zaib, Umar
Basit Ali, Mohammad