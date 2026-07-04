Follow us
Linde, George
South Africa
Shamsi, Tabraiz
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
David, Tim
Australia
Ferguson, Lockie
New Zealand
Santner, Mitchell
Billings, Sam
England
Khan, Rashid
Afghanistan
Riaz, Wahab
Pakistan
Powell, Rovman
Jamaica
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Duckett, Ben
Ahmed, Rehan
Stoinis, Marcus
Munro, Colin
Hales, Alex
Allen, Finn
Green, Chris
Short, D Arcy
van der Gugten, Tim
Netherlands
Raine, Ben
Root, Joe
Robinson, Oliver
Meredith, Riley
Hain, Sam
Wood, Luke
Banton, Tom
Cook, Sam
Chad
Willey, David
Payne, David
Thompson, Jordan
Lyth, Adam
Mike, Ben
Parkinson, Callum
James Kimber, Louis Philip
Whiteley, Ross
Donald, Aneurin
Wheal, Brad
Scotland
John A Turner
Carter, Matthew
Moores, Tom
Harrison, Calvin
Holden, Max
Cox, Ben
Hose, Adam
Pennington, Dillon
Leaning, Jack
Sanderson, Ben
Alsop, Tom
Currie, Bradley
Gregory, Lewis
Overton, Craig
Baker, Sonny
Briggs, Danny
Mousley, Dan
Coulter-Nile, Nathan
Wright, Luke
Mayes, Ben