Trent Rockets Cricket Team Players

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Trent Rockets

Linde, George

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

David, Tim

Australia

Ferguson, Lockie

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Billings, Sam

England

Khan, Rashid

Afghanistan

Riaz, Wahab

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Duckett, Ben

England

Ahmed, Rehan

England

Stoinis, Marcus

Australia

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Allen, Finn

New Zealand

Green, Chris

Australia

Short, D Arcy

Australia

van der Gugten, Tim

Netherlands

Raine, Ben

England

Root, Joe

England

Robinson, Oliver

England

Meredith, Riley

Australia

Hain, Sam

England

Wood, Luke

England

Banton, Tom

England

Cook, Sam

Chad

Willey, David

England

Payne, David

England

Thompson, Jordan

England

Lyth, Adam

England

Mike, Ben

England

Parkinson, Callum

England

James Kimber, Louis Philip

England

Whiteley, Ross

England

Donald, Aneurin

England

Wheal, Brad

Scotland

John A Turner

England

Carter, Matthew

England

Moores, Tom

England

Harrison, Calvin

England

Holden, Max

England

Cox, Ben

England

Hose, Adam

England

Pennington, Dillon

England

Leaning, Jack

England

Sanderson, Ben

England

Alsop, Tom

England

Currie, Bradley

Scotland

Gregory, Lewis

England

Overton, Craig

England

Baker, Sonny

England

Briggs, Danny

England

Mousley, Dan

England

Coulter-Nile, Nathan

Australia

Wright, Luke

England

Mayes, Ben

England