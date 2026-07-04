Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Lister, Benjamin
Southee, Tim
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Kuggeleijn, Scott
Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Fernando, Nuwanidu
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Thushara, Nuwan
Rajapaksa, Bhanuka
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Phillips, Glenn
Nissanka, Pathum
Arachchige, Sahan
Pathirana, Matheesha
Bowes, Chad Jayson
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
Hay, Mitchell James
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Bracewell, Doug
Young, Will
Tickner, Blair
Clarkson, Joshua Andrew
Perera, Thisara
de Silva, Dhananjaya
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Allen, Finn
Robinson, Tim
Herath liyanage, Janath jeewanga
Kuwait
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Fernando, Binura
Liyanage, Janith
Madushka, Nishan
Madushan, Pramod
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Mathews, Angelo
Shiraz, Mohamed
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Gunasekara, Chamika
Wickramasinghe, Chamindu