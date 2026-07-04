T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier

Ma'ara Ave

New Zealand

Hardgrave-Abe, Koji

Japan

Tawake, Dawson Roko

Yalimaiwai, Sunia Tuiwai

Ki Moala, Joeli Qalo

Fiji

Roache, Darren Ernest

Samoa

Ilaoa, Afapene

Samoa

Su’a Sale, Punapunavale

Samoa

Ropati, Tineimoli Misi

Samoa

Taniyama, Makoto

Japan

Ravichandran, Sabaorish

Japan

Miyauchi, Wataru

Japan

Kubota, Kohei

Japan

Kumbhare, Piyush

Japan

Mccomb, Declan

Japan

Takahashi, Ibrahim

Japan

Lake, Lachlan

Japan

Kadowaki-Fleming, Kendel

Japan

Smith, Daniel Christopher

Philippines

Chohan, Gurbhupinder

Philippines

Mohammed, Huzaifa

Philippines

Tyler, Henry Ernest Roy

Philippines

Podosky, Jean Miguel

Philippines

Lukies, Kepler

Philippines

Samra, Arshdeep Singh

Philippines

Mansale, Andrew

Vanuatu

Obed, Simpson

Vanuatu

Nipiko, Nalin

Vanuatu

Rasu, Joshua

Vanuatu

Tari, Ronald

Vanuatu

Tommy, Clement

Vanuatu

Kaltapau, Junior Paul

Vanuatu

Tari, Kenny

Stephen, Apolinaire Liplip

Vanuatu

Wotu, Wamejo

Vanuatu

Nalisa, Williamsing

Vanuatu

Wotu, Darren

Vanuatu

Dickson, Hayden

New zealand

Denny, Liam

Cook islands

Parima, Thomas

Cook islands

Dickson, Cory

Cook islands

Ritawa, Tomakanute

Cook islands

Parima, Aue

Cook islands

Kavana, Milton

New zealand

Anker, Teaomua

Ravarua, Pita

Cook islands

Samuels, Andrew

Cook islands

Taylor, Oscar

Cook islands

Tutty, Jared

Cook islands

Wuatai, Tiaki

Cook islands

Cutler, Timothy

Hong kong, china

Viraliliu, Bettan Ala

Vanuatu

Dakainivanua, Peni

Fiji

Beitaki, Metuisela

Fiji

Kau, Qalo

Fiji

Tabuisulu, Siteri

Fiji

Waqavakatoga, Tevita Soko

Fiji

Vuniwaqa, Peni Volavola

Fiji

Kotoisuva, Peni

Fiji

Cama, Josaia

Fiji

Shah, Anish

Fiji

Sokovagone, Apete

Fiji

Vulisere, James

Fiji

Cotter, Sean

Samoa

Burgess, Daniel

Samoa

Sululoto, Fereti

Samoa

Finau, Douglas

Samoa

Jasmat, Caleb

Samoa

Tiai, Saumani

Samoa

Lemana, Emmanuel

Samoa

Mead, Noah

Samoa

Nash, Solomon

Samoa

Visser, Darius

Samoa

Shirai-Patmore, Alexander

Japan

Sakurano-Thomas, Reo

Japan

Hinze, Charles

Japan

Gou Ito-Davis, Benjamin

Japan

Sirah, Amanpreet

Philippines

Myott, Liam Jacob

Philippines

Tuffin, Jonathon

Tanner, Nivek

Philippines

Sangha, Kulwinder

Philippines

Donovan, Andrew

Philippines

Burinaga, Rhys

Philippines

Fazil, Mohammad

Pakistan

Raja, Muhammad

Ahn, Hyo Beom

Korea, republic of

Min, Lee Kang

Mudassir, Iqbal

Korea, republic of

Woo, Jeon Hyun

Korea, republic of

Kuldeep, Gujar

Korea, republic of

Kim, Daeyeon

Korea, republic of

Nakash, Alam

Korea, republic of

Lal, Amir

Korea, republic of

Gill, Altaf

Korea, republic of

Dilruksha

Sri lanka

Maduranga, Sameera

Sri lanka

Pitabeddara, Sameera

Banunaek, Ferdinando

Indonesia

Kusuma, Kadek Dharma

Indonesia

Hawoe, Danilson Johanis

Indonesia

Arta, Gede Darma

Indonesia

Tadarus, Muhammad Anjar

Indonesia

Koda, Rojerio Maxi

Indonesia

Ramdoni, Ahmad

Indonesia

Gamantika, I Kadek

Indonesia

Artawan, I Ketut Edi Guna

Surve, Padmakar

Indonesia

Priandana, Gede

Indonesia

Ramamoorthy, Kirubasankar

Indonesia

Tiwari, Gaurav

Indonesia

Wiswi, Dewa

Pieters, Francois

Korea, republic of