Squads Essex vs Derbyshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

ESS
ESS
DER
DER

Playing

ESS
ESS
DER
DER
First TeamSecond Team
Bennett Charlie Edward

no information yet

Andersson Martin

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Bin Naeem Yousaf

no information yet

Bracewell Doug

all rounder

Brown Pat

bowler

Came Harry

batsman

Cook Sam

bowler

Cox Jordan

wicket keeper

Dal Anuj

all rounder

Critchley Matt

all rounder

Das Robin

batsman

Elgar Dean

batsman

Fletcher Cam

wicket keeper

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Guest Brooke

wicket keeper

Gladwell Daniel John

no information yet

Hawkins Joe

no information yet

Haydon Rory

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

McKenna Ronnie

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

Killoran Harry

all rounder

Richards Jamal

all rounder

Ljubojevic Suzie

all rounder

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Bench

ESS
ESS
DER
DER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet