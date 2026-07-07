Squads Essex vs Derbyshire List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adair Mark
bowler
Allison Charles
batsman
Ali Haider
bowler
Benkenstein Luc
batsman
Amir Mohammad
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Andersson Martin
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Bin Naeem Yousaf
no information yet
Bracewell Doug
all rounder
Brown Pat
bowler
Browne Nick
batsman
Came Harry
batsman
Cook Sam
bowler
Chappell Zak
bowler
Cox Jordan
wicket keeper
Dal Anuj
all rounder
Critchley Matt
all rounder
Donald Aneurin
batsman
Das Robin
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Elgar Dean
batsman
Fletcher Cam
wicket keeper
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Foster Matthew
bowler
Guest Brooke
wicket keeper
Gladwell Daniel John
no information yet
Hawkins Joe
no information yet
Harmer Simon
bowler
Haydon Rory
no information yet
Jones Mackenzie
all rounder
Jewell Caleb Paul
batsman
McKenna Ronnie
no information yet
Khan Zaman
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Killoran Harry
all rounder
Porter Jamie
bowler
Lamb Matthew
batsman
Richards Jamal
all rounder
Ljubojevic Suzie
all rounder
Snater Shane
bowler
Lloyd David
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Madsen Wayne
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
McKiernan MH
bowler
Westley Tom
all rounder
Montgomery Matthew
bowler
Yadav Umesh
bowler
Moore Harry John
bowler
Match has not started yet