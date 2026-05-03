Squads Gujarat Titans vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 03.05.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

167

PBKS
PBKS

163

Playing

GT
GT
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Singh Prabhsimran

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Holder Jason

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Vinod Vishnu

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Bench

GT
GT
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Avinash P

batsman

Nishad Vishal

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Wood Luke

bowler