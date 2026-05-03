Squads Gujarat Titans vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 03.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sudharsan Sai
batsman
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Gill Shubman
batsman
Arya Priyansh
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Connolly Cooper
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Sundar Washington
all rounder
Shedge Suryansh
batsman
Holder Jason
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Khan Rashid
bowler
Jansen Marco
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Singh Arshdeep
bowler
Suthar Manav
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Wadhera Nehal
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Vinod Vishnu
wicket keeper
Kushagra Kumar
wicket keeper
Khan Musheer
batsman
Khejroliya Kulwant
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Avinash P
batsman
Brar Gurnoor
bowler
Dubey Praveen
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Kishore Sai
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Raj Prithvi
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Sharma Ashok
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Singh Shashank
batsman
Wood Luke
bowler
Thakur Yash
bowler
Yadav Jayant
bowler