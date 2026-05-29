Squads Gujarat Titans vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Buttler Jos
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Parag Riyan
all rounder
Sundar Washington
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Sindhu Nishant
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Khan Rashid
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Kishore Sai
bowler
Archer Jofra
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Burger Nandre
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Siraj Mohammed
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Curran Sam
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Khan Mohd Arshad
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Milne Adam
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Puthur Vignesh
batsman
Raj Prithvi
bowler
Sen Kuldeep
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Sharma Sandeep
bowler
Sharma Ashok
bowler
Singh Ravi
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Suthar Manav
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Wood Luke
bowler
Yadav Jayant
bowler