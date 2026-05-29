Squads Gujarat Titans vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 29.05.2026

T20Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
GT

219

RR
RR

214

Playing

GT
GT
RR
RR
First TeamSecond Team
Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Buttler Jos

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Bench

GT
GT
RR
RR
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Curran Sam

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Ravi

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Wood Luke

bowler