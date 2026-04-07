Match details Rajasthan Royals vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 07.04.2026

T20Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
RR

150

MI
MI

123

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mumbai Indians won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, April 07, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rajasthan Royals Squad

PlayersSuryavanshi Vaibhav, Jaiswal Yashasvi, Jurel Dhruv, Parag Riyan, Hetmyer Shimron, Ferreira Donovan, Jadeja Ravindra, Archer Jofra, Burger Nandre, Deshpande Tushar, Sharma Sandeep, Dubey Shubham, Pretorius Lhuan-dre, Sharma Brijesh, Bishnoi Ravi, Singh Ravi
BenchCurran Sam, Maphaka Kwena, Milne Adam, Mishra Sushant, Perala Aman Rao, Punja Yash Raj, Puthur Vignesh, Sen Kuldeep, Singh Yudhvir

Mumbai Indians Squad

PlayersSharma Rohit, Rickelton Ryan, Varma Tilak, Pandya Hardik, Yadav Suryakumar, Dhir Naman, Thakur Shardul, Chahar Deepak, Ghazanfar Allah Mohammad, Boult Trent, Bumrah Jasprit, Rutherford Sherfane, Bosch Corbin, Minz Robin, Bawa Raj Angad, Kumar Ashwani
BenchAnkolekar Atharva, De Kock Quinton, Jacks Will, Malewar Danish, Markande Mayank, Rawat Mayank, Salahuddin Izhar Mohammed, Santner Mitchell, Sharma Raghu

Venue Guide

StadiumSawai Mansingh Stadium
CityJaipur
Capacity23185
EndsVan Vihar Colony End
Hosts toGarh Ganesh Temple End