Squads Rajasthan Royals vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 07.04.2026

T20Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
RR

150

MI
MI

123

Playing

RR
RR
MI
MI
First TeamSecond Team
Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Rickelton Ryan

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Minz Robin

wicket keeper

Bawa Raj Angad

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Bench

RR
RR
MI
MI
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

De Kock Quinton

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Punja Yash Raj

no information yet

Rawat Mayank

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Santner Mitchell

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder