Squads Rajasthan Royals vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 07.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Parag Riyan
all rounder
Pandya Hardik
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Yadav Suryakumar
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Jadeja Ravindra
all rounder
Thakur Shardul
all rounder
Archer Jofra
bowler
Chahar Deepak
bowler
Burger Nandre
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Boult Trent
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Dubey Shubham
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Sharma Brijesh
no information yet
Minz Robin
wicket keeper
Bishnoi Ravi
bowler
Bawa Raj Angad
all rounder
Singh Ravi
no information yet
Kumar Ashwani
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Curran Sam
all rounder
Ankolekar Atharva
bowler
Maphaka Kwena
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Jacks Will
batsman
Mishra Sushant
bowler
Malewar Danish
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Markande Mayank
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Rawat Mayank
all rounder
Puthur Vignesh
batsman
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Sen Kuldeep
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Sharma Raghu
bowler