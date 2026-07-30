Squads Kandy Royals vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Mohammad
bowler
Abinash Murvin
all rounder
Ashan Shammu
batsman
Ahmad Noor
bowler
Bandara Ashen
batsman
Allen Fabian
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Asalanka Charith
batsman
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Behrendorff Jason
bowler
de Silva Chaturanga
all rounder
de Silva Dhananjaya
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Fernando Asitha
bowler
Gomez Chamath
batsman
Fernando Avishka
batsman
Haris Mohammad
wicket keeper
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Hasnain Mohammad
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Islam Shoriful
bowler
Malinga Eshan
bowler
Karunaratne Dimuth
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Azam
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Mathews Angelo
batsman
Omarzai Azmatullah
all rounder
Mayers Kyle
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Randika Vishad
wicket keeper
Mendis Ramesh
all rounder
Ross Alex
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Rajitha Kasun
bowler
Samarakoon Lahiru
all rounder
Rathnayake Paven
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Salman Agha
all rounder
Tharaka Nisala
bowler
Sandakan Lakshan
bowler
Vithushan Theesan
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Viyaskanth Vijayakanth
bowler