Squads Kandy Royals vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 30.07.2026

T20

KAN
KAN
JAF
JAF

Playing

KAN
KAN
JAF
JAF

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KAN
KAN
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Abinash Murvin

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Haris Mohammad

wicket keeper

Madushka Nishan

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Azam

wicket keeper

Mayers Kyle

all rounder

Pragasam Arul

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Randika Vishad

wicket keeper

Mendis Ramesh

all rounder

Ross Alex

batsman

Rathnayake Paven

all rounder

Salman Agha

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder