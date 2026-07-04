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Airee, Dipendra
Nepal
Khan, Asif
United Arab Emirates
Rizwan, Chundangapoyil
Khan, Aayan
Valthapa, Ashwanth
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Khan, Usman
Pakistan
Brathwaite, Carlos
Barbados
David, Tim
Australia
de Grandhomme, Colin
New Zealand
Ahmad, Qais
Afghanistan
Thushara, Nuwan
Sri Lanka
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Gleeson, Richard
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Drakes, Dominic
Simmonds, Ramon Romario
Nissanka, Pathum
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Jordan, Chris
Ali, Moeen
Ahmed, Rehan
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Curran, Tom
Adair, Mark
Ireland
Tucker, Lorcan
Erasmus, Gerhard
Netravalkar, Saurabh
India
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Bhavsar, Meet
Kuwait
Mayers, Kyle
Muzarabani, Blessing
Zimbabwe
Klaassen, Fred
Netherlands
Robinson, Oliver
Pope, Ollie
Banton, Tom
Tandon, Ansh
Sharma, Sanchit
Hetmyer, Shimron
Guyana
Clark, Jordan
Overton, Jamie
Worrall, Daniel
Smith, Jamie Luke
Lyth, Adam
Wood, Chris
Moores, Tom
Helm, Tom
Madsen, Wayne
Lynn, Chris
Alsop, Tom
Dickson, Sean
Ahmad, Ishtiaq
Saudi Arabia
Kellaway, Benjamin Ian
Forde, Matthew
Zuhaib, Zubair
Zuhaib, Muhammad
United arab emirates
Zadran, Wahidullah
Khan, Saghir
Khan, Muhammad Uzair
Khan, Muhammad Saghir
Razzaq, Haider
Rizwan, CP