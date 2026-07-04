Gulf Giants Cricket Team Players

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Gulf Giants

Airee, Dipendra

Nepal

Khan, Asif

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

David, Tim

Australia

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Ahmad, Qais

Afghanistan

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Gleeson, Richard

England

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Drakes, Dominic

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Jordan, Chris

England

Ali, Moeen

England

Ahmed, Rehan

England

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Curran, Tom

England

Adair, Mark

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Erasmus, Gerhard

Namibia

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Bhavsar, Meet

Kuwait

Mayers, Kyle

Barbados

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Klaassen, Fred

Netherlands

Robinson, Oliver

England

Robinson, Oliver

England

Pope, Ollie

England

Banton, Tom

England

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Hetmyer, Shimron

Guyana

Clark, Jordan

England

Overton, Jamie

England

Worrall, Daniel

Australia

Smith, Jamie Luke

England

Lyth, Adam

England

Wood, Chris

England

Moores, Tom

England

Helm, Tom

England

Madsen, Wayne

South Africa

Lynn, Chris

Australia

Alsop, Tom

England

Dickson, Sean

South Africa

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Kellaway, Benjamin Ian

England

Forde, Matthew

Barbados

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Khan, Saghir

United arab emirates

Khan, Muhammad Uzair

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Razzaq, Haider

Rizwan, CP

India