Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Verreynne, Kyle
de Zorzi, Tony
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ashwin, Ravichandran
Pujara, Cheteshwar
Bharat, Srikar
Yadav, Umesh
Lyon, Nathan
Boland, Scott
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Murphy, Todd
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Neser, Michael
Hazlewood, Josh
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Muthusamy, Senuran
Harris, Marcus
Webster, Beau
Bedingham, David
Rahane, Ajinkya
Gaikwad, Ruturaj
Konstas, Sam