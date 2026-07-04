Irani Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Irani Cup

Kishan, Ishan

India

Iyer, Venkatesh

India

Yadav, Gaurav

India

Sharma, Shubham

India

Khan, Avesh

India

Jain, Saransh

India

Hirwani, Mihir

India

Patidar, Rajat

India

Kushwah, Ankit

India

Dubey, Yash

India

Kartikeya, Kumar

India

Mantri, Himanshu

India

Agarwal, Anubhav Santosh

India

Raghuwanshi, Akshat

India

Gawli, Harsh Prakas

India

Solanki, Aman Bharat

Kumar, Mukesh

India

Agarwal, Mayank

India

Indrajith, Baba

India

Kumar, Saurabh

India

Sheth, Atit

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Saini, Navdeep

India

Narang, Pulkit

India

Desai, Harvik

India

Yadav, Upendra

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Mulani, Shams

India

Markande, Mayank

India

Sakariya, Chetan

India

Deep, Akash

India

Dhull, Yash

India

Gharami, Sudip Kumar

India

Shorey, Dhruv

India

Sudharsan, Sai

India

Nalkande, Darshan

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Rasheed, Sk

India

Chahar, Rahul

India

Taide, Atharwa

India

Thakur, Yash

India

Ahmed, Khaleel

India

Devdutt Padikkal

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Brar, Gurnoor

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Wadkar, Akshay

India

Juyal, Aryan

India

Bhui, Ricky

India

Krishna, Prasidh

India

Karnewar, Akshay

India

Kotian, Tanush

India

Kamboj, Anshul

India

Thakare, Aditya

India

Rathod, Yash Vijay

India

Malewar, Danish

India

Rawat, Shashwat

India

Rekhade, Parth

India

Bhute, Nachiket

India

Hinge, Praful

India

Mokhade, Aman Ravindra

India

Kadam, Yash Subhash

India

Deshmukh, Digvijay

India