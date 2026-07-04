T20 Asia Cup, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Asia Cup, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Asha, Sobhana

India

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Vastrakar, Pooja

India

Hemalatha, Dayalan

India

Kanwar, Tanuja

India

Dar, Nida

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Feroza, Gull

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Javed, Iram

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Ahmed, Rumana

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Satish, Theertha

United Arab Emirates

Rana, Sita

Nepal

Chhetry, Rubina

Nepal

Egodage, Kavisha

United Arab Emirates

Rohit, Esha

United Arab Emirates

Keny, Lavanya

United Arab Emirates

Mahesh, Vaishnave

United Arab Emirates

Nandakumar, Indhuja

United Arab Emirates

Rajith, Rishitha

United Arab Emirates

Rajith, Rinitha

United Arab Emirates

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Jhilik, Rubya

Bangladesh

Kunwar, Kabita

Nepal

Barma, Indu

Nepal

Rawal, Bindu

Nepal

Khadka, Samjhana

Nepal

Shrestha, Kajal

Nepal

Joshi, Kabita

Nepal

Marasini, Kritika

Nepal

Chetry, Uma

India

Kotte, Suraksha

United Arab Emirates

Dharnidharka, Samaira

United Arab Emirates

Rai, Sabnam

Nepal

Mahato, Puja

Nepal

Alvi, Najiha

Pakistan

Khatun, Shorifa

Bangladesh

Sajana, Sajeevan

India

Sharma, Khushi

United arab emirates

Hotchandani, Heena

United arab emirates

Thakur, Mehak

United arab emirates

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Chaudhary, Mamta

Nepal

Thapa, Roma

Nepal

Bhatta, Dolly

Nepal

Airee, Rajmati

Nepal

Rajith, Rithika

United arab emirates

Thomas, Emily

United arab emirates

Rubab, Tasmia

Pakistan

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Tanjim, Ishma

Bangladesh

Jesmin, Sabinkun

Bangladesh