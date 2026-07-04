T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe Cricket Tournament Players

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T20 County Pre-Season Games in Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Byrom, Eddie

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Carlson, Kiran

England

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Falao, Alex

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Glover, Brandon

Netherlands

Lloyd, David

England

Gorvin, Andrew William

England

Salter, Andrew

England

Cooke, Chris

England

Douthwaite, Daniel

England

McIlroy, Jamie

England

Bevan, Thomas

England

van der Gugten, Tim

Netherlands

Zain ul Hasan

England

Root, Billy

England

Clark, Graham

England

Jones, Michael

Scotland

Lees, Alex

England

Bushnell, Jonathan James

England

Robinson, Oliver

England

Trevaskis, Liam

England

Coughlin, Paul

England

Raine, Ben

England

Borthwick, Scott

England

Potts, Matty

England

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Horton, Alex

England

Taylor, Callum Zinzan

England

Podmore, Harry

England

Harris, James

England

Sisodiya, Prem

England

Northeast, Sam

England

Bedingham, David

South Africa

Drissell, George

England

Gibson, Oliver James

England