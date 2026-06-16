San Fransico Unicorns News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

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MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

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WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

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MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

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WATCH, MLC | Short 'forgets' which pitch to bowl on with embarrassing ball slip

WATCH, MLC | Short 'forgets' which pitch to bowl on with embarrassing ball slip

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MLC 2025 | Finn Allen ruled out of MLC Playoffs and Zimbabwe T20I tri-series

MLC 2025 | Finn Allen ruled out of MLC Playoffs and Zimbabwe T20I tri-series

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AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

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MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

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WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

WATCH, MLC । Karthik Gattepalli makes stunning debut with two wickets in first over

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LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

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AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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SF vs TSK Preview | Texas Super Kings aim top spot with Faf du Plessis’ potential return

SF vs TSK Preview | Texas Super Kings aim top spot with Faf du Plessis’ potential return

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Watch, MLC । Shepherd's massive last-ball six has Warner's daughter playing ballgirl

Watch, MLC । Shepherd's massive last-ball six has Warner's daughter playing ballgirl

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Gore dismisses Raza and Jahangir at both ends

Gore dismisses Raza and Jahangir at both ends

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AI Simulation, MLC 2025 | San Francisco beat Washington to extend unbeaten run to seven matches

AI Simulation, MLC 2025 | San Francisco beat Washington to extend unbeaten run to seven matches

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MLC 2025 Match No. 19 | SFU vs WSF in Dallas Match Preview

MLC 2025 Match No. 19 | SFU vs WSF in Dallas Match Preview

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Watch, MLC 2025। Haris Rauf exacts revenge as he cleans up Coetzee after straight six

Watch, MLC 2025। Haris Rauf exacts revenge as he cleans up Coetzee after straight six

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MLC 2025 | Twitter impressed as San Francisco Unicorns qualifies for playoffs with sixth-consecutive win

MLC 2025 | Twitter impressed as San Francisco Unicorns qualifies for playoffs with sixth-consecutive win

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AI Simulation, MLC 2025 | San Francisco Unicorns beat Seattle Orcas to continue unbeaten run

AI Simulation, MLC 2025 | San Francisco Unicorns beat Seattle Orcas to continue unbeaten run

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MLC 2025 । Short stand tall and delivers effortless blow over Kenjige's head

MLC 2025 । Short stand tall and delivers effortless blow over Kenjige's head

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MLC 2025 | Contrasting fortunes collide as invincible SF Unicorns look to take down winless Seattle Orcas

MLC 2025 | Contrasting fortunes collide as invincible SF Unicorns look to take down winless Seattle Orcas

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Watch, MLC 2025 | Michael Bracewell hilariously reviews dismissal after getting bowled

Watch, MLC 2025 | Michael Bracewell hilariously reviews dismissal after getting bowled

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MLC 2025 | Finn Allen’s record-breaking knock powers San Francisco Unicorns to 123-run win over Washington Freedom

MLC 2025 | Finn Allen’s record-breaking knock powers San Francisco Unicorns to 123-run win over Washington Freedom

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WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

WATCH | Shakib Al Hasan goes speechless as Russell smashes 107-meter six off Haris Rauf

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