Arav Ritesh Shetty

Arav Ritesh Shetty

Full name:Arav Ritesh Shetty
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire

Arav Ritesh Shetty Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

ResultLancashire vs Derbyshire

Lancashire vs Derbyshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

150

DER

DER

150

ResultLancashire vs Yorkshire

Lancashire vs Yorkshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

216

YOR

YOR

194

ResultLancashire vs Durham

Lancashire vs Durham

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

142

DUR

DUR

141

One-Day Cup

ResultLancashire vs Surrey

Lancashire vs Surrey

One-Day Cup

The Cricket Field

LAN

LAN

280

SUR

SUR

285

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultLancashire vs Kent

Lancashire vs Kent

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

227

KEN

KEN

223

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

220

NOT

NOT

189

ResultNorthamptonshire vs Lancashire

Northamptonshire vs Lancashire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

347

LAN

LAN

280

LiveLancashire vs Gloucestershire

Lancashire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Old Trafford

LAN

LAN

(41 ov.) 201/6

GLO

GLO

270

UpcomingWarwickshire vs Lancashire

Warwickshire vs Lancashire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

LAN

LAN

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Allen, Finn

Allen, Finn

Wood, Luke

Wood, Luke