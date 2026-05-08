Squads Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 08.05.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

142

KKR
KKR

147

Playing

DC
DC
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Green Cameron

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Patel Axar

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

DC
DC
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Kamra Daksh

no information yet

Parakh Sahil

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder