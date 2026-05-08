Squads Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahul KL
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Rana Nitish
batsman
Green Cameron
all rounder
Rizvi Sameer
batsman
Powell Rovman
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Pandey Manish
batsman
Patel Axar
all rounder
Singh Rinku
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Starc Mitchell
bowler
Roy Anukul
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Sharma Ashutosh
batsman
Chakravarthy Varun
bowler
Nair Karun
batsman
Singh Ramandeep
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Dahiya Tejasvi
no information yet
Natarajan Thangarasu
bowler
Saini Navdeep
bowler
Miller David
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Chameera Dushmantha
bowler
Deep Akash
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Malik Umran
bowler
Nabi Aquib
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Parakh Sahil
all rounder
Pathirana Matheesha
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Rana Harshit
bowler
Tiwari Madhav
no information yet
Ranjan Sarthak
batsman
Vijay Tripurana
bowler
Ravindra Rachin
all rounder