Squads Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 19.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahane Ajinkya
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Green Cameron
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Parag Riyan
all rounder
Singh Rinku
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Roy Anukul
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Jadeja Ravindra
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Archer Jofra
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Burger Nandre
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Pandey Manish
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Dubey Shubham
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Dahiya Tejasvi
no information yet
Singh Ravi
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Deep Akash
bowler
Curran Sam
all rounder
Dubey Saurabh
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Kamra Daksh
no information yet
Maphaka Kwena
bowler
Malik Umran
bowler
Milne Adam
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Mishra Sushant
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Rana Harshit
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Ranjan Sarthak
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Solanki Prashant
bowler
Tripathi Rahul
batsman