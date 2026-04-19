Squads Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 19.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

161

RR
RR

155

Playing

KKR
KKR
RR
RR
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Green Cameron

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jadeja Ravindra

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Bench

KKR
KKR
RR
RR
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Kamra Daksh

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder