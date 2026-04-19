Match details Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 19.04.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

161

RR
RR

155

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Rajasthan Royals won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 19, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Seifert Tim, Green Cameron, Powell Rovman, Singh Rinku, Roy Anukul, Singh Ramandeep, Narine Sunil, Tyagi Kartik, Chakravarthy Varun, Arora Vaibhav, Pandey Manish, Allen Finn, Raghuvanshi Angkrish, Dahiya Tejasvi, Saini Navdeep
BenchDeep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Rajasthan Royals Squad

PlayersJaiswal Yashasvi, Suryavanshi Vaibhav, Jurel Dhruv, Parag Riyan, Hetmyer Shimron, Ferreira Donovan, Jadeja Ravindra, Archer Jofra, Bishnoi Ravi, Burger Nandre, Sharma Brijesh, Sharma Sandeep, Dubey Shubham, Pretorius Lhuan-dre, Singh Ravi, Punja Yash Raj
BenchCurran Sam, Deshpande Tushar, Maphaka Kwena, Milne Adam, Mishra Sushant, Perala Aman Rao, Puthur Vignesh, Sen Kuldeep, Singh Yudhvir

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End