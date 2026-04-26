Match details Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 26.04.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

155 & 1

KKR
KKR

155 & 4

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Lucknow Super Giants won the toss and opt to bat
Time:Sunday, April 26, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lucknow Super Giants Squad

PlayersMarsh Mitchell, Badoni Ayush, Pant Rishabh, Markram Aiden, Pooran Nicholas, Choudhary M, Linde George, Shami Mohammed, Singh Rathi Digvesh, Khan Mohsin, Yadav Prince, Singh Himmat, Raghuwanshi Akshat, Samad Abdul, Khan Avesh, Siddharth Manimaran
BenchAhmed Shahbaz, Breetzke Matthew, Hasaranga Wanindu, Inglis Josh, Kulkarni Arshin, Nortje Anrich, Singh Akash Maharaj, Tendulkar Arjun Sachin, Tiwari Naman, Yadav Mayank

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Seifert Tim, Raghuvanshi Angkrish, Green Cameron, Powell Rovman, Singh Rinku, Singh Ramandeep, Roy Anukul, Narine Sunil, Arora Vaibhav, Tyagi Kartik, Pandey Manish, Allen Finn, Dahiya Tejasvi, Saini Navdeep, Chakravarthy Varun
BenchDeep Akash, Dubey Saurabh, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Solanki Prashant, Tripathi Rahul

Venue Guide

StadiumEkana Cricket Stadium
CityLucknow
Capacity50100
EndsEnd 1
Hosts toEnd 2