Squads Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 26.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marsh Mitchell
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Badoni Ayush
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Pant Rishabh
wicket keeper
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Markram Aiden
all rounder
Green Cameron
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Singh Rinku
batsman
Linde George
all rounder
Singh Ramandeep
batsman
Shami Mohammed
bowler
Roy Anukul
all rounder
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Khan Mohsin
bowler
Arora Vaibhav
bowler
Yadav Prince
no information yet
Tyagi Kartik
bowler
Singh Himmat
batsman
Pandey Manish
batsman
Raghuwanshi Akshat
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Samad Abdul
batsman
Dahiya Tejasvi
no information yet
Khan Avesh
bowler
Saini Navdeep
bowler
Siddharth Manimaran
bowler
Chakravarthy Varun
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Deep Akash
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Kamra Daksh
no information yet
Inglis Josh
wicket keeper
Malik Umran
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Muzarabani Blessing
bowler
Nortje Anrich
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Rana Harshit
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Tiwari Naman
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Yadav Mayank
bowler
Solanki Prashant
bowler