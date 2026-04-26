Squads Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders T20 Indian Premier League 26.04.2026

T20Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
LSG

155 & 1

KKR
KKR

155 & 4

Playing

LSG
LSG
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Pant Rishabh

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Green Cameron

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Linde George

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Allen Finn

wicket keeper

Dahiya Tejasvi

no information yet

Bench

LSG
LSG
KKR
KKR
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Kamra Daksh

no information yet

Inglis Josh

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Tiwari Naman

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder