Match details Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 22.04.2026

T20Ekana Stadium, Lucknow
LSG
LSG

119

RR
RR

159

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Lucknow Super Giants won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 22, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Lucknow Super Giants Squad

PlayersMarsh Mitchell, Markram Aiden, Pant Rishabh, Badoni Ayush, Pooran Nicholas, Choudhary M, Singh Rathi Digvesh, Shami Mohammed, Yadav Prince, Yadav Mayank, Khan Mohsin, Singh Himmat, Linde George, Siddharth Manimaran, Breetzke Matthew, Samad Abdul
BenchAhmed Shahbaz, Hasaranga Wanindu, Inglis Josh, Khan Avesh, Kulkarni Arshin, Nortje Anrich, Raghuwanshi Akshat, Singh Akash Maharaj, Tendulkar Arjun Sachin, Tiwari Naman

Rajasthan Royals Squad

PlayersJaiswal Yashasvi, Suryavanshi Vaibhav, Jurel Dhruv, Parag Riyan, Hetmyer Shimron, Ferreira Donovan, Jadeja Ravindra, Archer Jofra, Bishnoi Ravi, Burger Nandre, Sharma Brijesh, Pretorius Lhuan-dre, Singh Ravi, Punja Yash Raj, Dubey Shubham, Deshpande Tushar
BenchCurran Sam, Maphaka Kwena, Milne Adam, Mishra Sushant, Perala Aman Rao, Puthur Vignesh, Sen Kuldeep, Sharma Sandeep, Singh Yudhvir

Venue Guide

StadiumEkana Cricket Stadium
CityLucknow
Capacity50100
EndsEnd 1
Hosts toEnd 2