Squads Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 22.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Marsh Mitchell
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Markram Aiden
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Pant Rishabh
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Parag Riyan
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Singh Rathi Digvesh
no information yet
Jadeja Ravindra
all rounder
Shami Mohammed
bowler
Archer Jofra
bowler
Yadav Prince
no information yet
Bishnoi Ravi
bowler
Yadav Mayank
bowler
Burger Nandre
bowler
Khan Mohsin
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Singh Himmat
batsman
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Linde George
all rounder
Singh Ravi
no information yet
Siddharth Manimaran
bowler
Punja Yash Raj
no information yet
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dubey Shubham
batsman
Samad Abdul
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Curran Sam
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Maphaka Kwena
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Milne Adam
bowler
Khan Avesh
bowler
Mishra Sushant
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Perala Aman Rao
batsman
Nortje Anrich
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Raghuwanshi Akshat
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Sharma Sandeep
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Tiwari Naman
no information yet