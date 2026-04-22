Squads Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 22.04.2026

T20Ekana Stadium, Lucknow
LSG
LSG

119

RR
RR

159

Playing

LSG
LSG
RR
RR
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Choudhary M

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Singh Rathi Digvesh

no information yet

Jadeja Ravindra

all rounder

Yadav Prince

no information yet

Sharma Brijesh

no information yet

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Linde George

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Punja Yash Raj

no information yet

Breetzke Matthew

wicket keeper

Bench

LSG
LSG
RR
RR
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Curran Sam

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Kulkarni Arshin

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Tiwari Naman

no information yet