Squads Mumbai Indians vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 16.04.2026

T20Wankhede Stadium, Mumbai
MI
MI

195

PBKS
PBKS

198

Playing

MI
MI
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bawa Raj Angad

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Bench

MI
MI
PBKS
PBKS
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Jacks Will

batsman

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Nishad Vishal

no information yet

Santner Mitchell

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet