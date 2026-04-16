Squads Mumbai Indians vs Punjab Kings T20 Indian Premier League 16.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Kock Quinton
wicket keeper
Arya Priyansh
batsman
Rickelton Ryan
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Varma Tilak
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Yadav Suryakumar
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Pandya Hardik
all rounder
Singh Shashank
batsman
Rutherford Sherfane
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Dhir Naman
bowler
Jansen Marco
all rounder
Rawat Mayank
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Thakur Shardul
all rounder
Vyshak Vijaykumar
bowler
Chahar Deepak
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Wadhera Nehal
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Vinod Vishnu
wicket keeper
Bawa Raj Angad
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Shedge Suryansh
batsman
Kumar Ashwani
batsman
Thakur Yash
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ankolekar Atharva
bowler
Avinash P
batsman
Boult Trent
bowler
Dubey Praveen
bowler
Jacks Will
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Malewar Danish
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Markande Mayank
bowler
Khan Musheer
batsman
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Nishad Vishal
no information yet
Santner Mitchell
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Sharma Rohit
batsman
Singh Harnoor
no information yet