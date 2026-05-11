Squads Punjab Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Rahul KL
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Parakh Sahil
all rounder
Iyer Shreyas
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Shedge Suryansh
batsman
Miller David
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Patel Axar
all rounder
Singh Shashank
batsman
Tiwari Madhav
no information yet
Jansen Marco
all rounder
Starc Mitchell
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Nabi Aquib
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Brar Harpreet
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Thakur Yash
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Bartlett Xavier
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Dubey Praveen
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Chameera Dushmantha
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Khan Musheer
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Nair Karun
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Natarajan Thangarasu
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Rana Nitish
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Wadhera Nehal
all rounder
Yadav Kuldeep Singh
bowler