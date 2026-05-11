Squads Punjab Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.05.2026

T20Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

210

DC
DC

216

Playing

PBKS
PBKS
DC
DC
First TeamSecond Team
Porel Abhishek

wicket keeper

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Connolly Cooper

all rounder

Parakh Sahil

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Patel Axar

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Bench

PBKS
PBKS
DC
DC
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Nishad Vishal

no information yet

Nair Karun

batsman

Owen Mitchell J

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Wadhera Nehal

all rounder