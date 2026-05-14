Squads Punjab Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 14.05.2026

T20Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

200

MI
MI

205

Playing

PBKS
PBKS
MI
MI
First TeamSecond Team
Singh Prabhsimran

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Jacks Will

batsman

Bawa Raj Angad

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Thakur Shardul

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

PBKS
PBKS
MI
MI
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

De Kock Quinton

wicket keeper

Nishad Vishal

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Stoinis Marcus

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Wadhera Nehal

all rounder

Santner Mitchell

all rounder