Squads Punjab Kings vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 14.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Rickelton Ryan
wicket keeper
Arya Priyansh
batsman
Dhir Naman
bowler
Iyer Shreyas
batsman
Varma Tilak
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Singh Shashank
batsman
Jacks Will
batsman
Shedge Suryansh
batsman
Bawa Raj Angad
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Chahar Deepak
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Thakur Shardul
all rounder
Singh Arshdeep
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Sharma Raghu
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Sharma Rohit
batsman
Brar Harpreet
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
Minz Robin
wicket keeper
Vinod Vishnu
wicket keeper
Bhagat Krish
bowler
Dubey Praveen
bowler
Boult Trent
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Ankolekar Atharva
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Khan Musheer
batsman
Kumar Ashwani
batsman
Nishad Vishal
no information yet
Malewar Danish
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Markande Mayank
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Pandya Hardik
all rounder
Thakur Yash
bowler
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Wadhera Nehal
all rounder
Santner Mitchell
all rounder