Squads Punjab Kings vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 28.04.2026

T20Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

222

RR
RR

228

Playing

PBKS
PBKS
RR
RR
First TeamSecond Team
Singh Prabhsimran

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Connolly Cooper

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Wadhera Nehal

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Punja Yash Raj

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Bench

PBKS
PBKS
RR
RR
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Curran Sam

all rounder

Nishad Vishal

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Singh Harnoor

no information yet