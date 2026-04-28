Squads Punjab Kings vs Rajasthan Royals T20 Indian Premier League 28.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Connolly Cooper
all rounder
Jaiswal Yashasvi
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Shedge Suryansh
batsman
Parag Riyan
all rounder
Wadhera Nehal
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Jansen Marco
all rounder
Jadeja Ravindra
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Singh Arshdeep
bowler
Archer Jofra
bowler
Brar Harpreet
bowler
Burger Nandre
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Vinod Vishnu
wicket keeper
Punja Yash Raj
no information yet
Arya Priyansh
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Singh Ravi
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Khan Musheer
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Curran Sam
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Milne Adam
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Mishra Sushant
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Perala Aman Rao
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Singh Harnoor
no information yet
Puthur Vignesh
batsman
Singh Shashank
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Thakur Yash
bowler
Sharma Sandeep
bowler