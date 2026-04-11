Squads Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Arya Priyansh
batsman
Head Travis
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Kishan Ishan
wicket keeper
Iyer Shreyas
batsman
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Arora Salil
wicket keeper
Jansen Marco
all rounder
Verma Aniket
no information yet
Bartlett Xavier
bowler
Reddy Nithish
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Singh Arshdeep
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Chahal Yuzvendra
bowler
Patel Harshal
bowler
Singh Shashank
batsman
Malinga Eshan
bowler
Wadhera Nehal
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Avinash P
batsman
Ansari Zeeshan
bowler
Brar Harpreet
bowler
Carse Brydon
bowler
Dubey Praveen
bowler
Cummins Pat
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Edwards Jack
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Fuletra Krains
no information yet
Khan Musheer
batsman
Hinge Praful
bowler
Nishad Vishal
no information yet
Hussain Sakib
bowler
Omarzai Azmatullah
all rounder
Kumar Amit
no information yet
Owen Mitchell J
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Shedge Suryansh
batsman
Mavi Shivam
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Mendis Kamindu
all rounder
Thakur Yash
bowler
Payne David
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman