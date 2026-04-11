Squads Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 11.04.2026

T20Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

223

SRH
SRH

219

Playing

PBKS
PBKS
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Singh Prabhsimran

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Arora Salil

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Verma Aniket

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Wadhera Nehal

all rounder

Bench

PBKS
PBKS
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Avinash P

batsman

Fuletra Krains

no information yet

Nishad Vishal

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Owen Mitchell J

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Mendis Kamindu

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper