Match details Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 11.04.2026

T20Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

223

SRH
SRH

219

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Punjab Kings won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 11, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Kings Squad

PlayersSingh Prabhsimran, Arya Priyansh, Connolly Cooper, Iyer Shreyas, Stoinis Marcus, Jansen Marco, Bartlett Xavier, Vyshak Vijaykumar, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Singh Shashank, Wadhera Nehal
BenchAvinash P, Brar Harpreet, Dubey Praveen, Dwarshuis Ben, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Shedge Suryansh, Singh Harnoor, Thakur Yash, Vinod Vishnu

Sunrisers Hyderabad Squad

PlayersSharma Abhishek, Head Travis, Kishan Ishan, Klaasen Heinrich, Arora Salil, Verma Aniket, Reddy Nithish, Dubey Harsh Surendra, Kumar Shivang, Patel Harshal, Malinga Eshan, Unadkat Jaydev
BenchAnsari Zeeshan, Carse Brydon, Cummins Pat, Edwards Jack, Fuletra Krains, Hinge Praful, Hussain Sakib, Kumar Amit, Livingstone Liam, Mavi Shivam, Mendis Kamindu, Payne David, Sankaran Smaran Ravichandran, Tarmale Onkar

Venue Guide

StadiumPunjab Cricket Association Stadium
CityMohali
Capacity30000
EndsPavilion End
Hosts toCity End