Match details Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad T20 Indian Premier League 11.04.2026
Match Info
|Match:
|Indian Premier League 2026
|Date:
|Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|Punjab Kings won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, April 11, 2026 10:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Punjab Kings Squad
Sunrisers Hyderabad Squad
Venue Guide
|Stadium
|Punjab Cricket Association Stadium
|City
|Mohali
|Capacity
|30000
|Ends
|Pavilion End
|Hosts to
|City End