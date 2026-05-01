Squads Rajasthan Royals vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 01.05.2026

T20Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
RR

225

DC
DC

224

Playing

RR
RR
DC
DC
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Jadeja Ravindra

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Sharma Brijesh

no information yet

Bench

RR
RR
DC
DC
First TeamSecond Team
Curran Sam

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Nair Karun

batsman

Punja Yash Raj

no information yet

Nigam Vipraj

all rounder

Parikh Sahil

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Singh Ravi

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Tiwari Madhav

no information yet