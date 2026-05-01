Squads Rajasthan Royals vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jaiswal Yashasvi
batsman
Rahul KL
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Nissanka Pathum
batsman
Jurel Dhruv
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Parag Riyan
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Jadeja Ravindra
all rounder
Rana Nitish
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Patel Axar
all rounder
Archer Jofra
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Jamieson Kyle
bowler
Burger Nandre
bowler
Starc Mitchell
bowler
Sharma Brijesh
no information yet
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Deshpande Tushar
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Dubey Shubham
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Curran Sam
all rounder
Chameera Dushmantha
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Maphaka Kwena
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Milne Adam
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Mishra Sushant
bowler
Miller David
batsman
Perala Aman Rao
batsman
Nabi Aquib
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Nair Karun
batsman
Punja Yash Raj
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Sen Kuldeep
bowler
Parikh Sahil
all rounder
Sharma Sandeep
bowler
Porel Abhishek
wicket keeper
Singh Ravi
no information yet
Shaw Prithvi
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Tiwari Madhav
no information yet