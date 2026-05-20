Saim Ayub News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

AI Simulation, PAK vs USA | Pakistan cruise past USA in Colombo as disciplined bowling sets up calm chase

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Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

Pakistan vs South Africa Preview | Decisive 3rd ODI at Faisalabad promises high-stakes action

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South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

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Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

Babar Azam’s T20I Return Adds Another Unwanted Record to His Name

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Did Pakistan Influence ICC to Make Saim Ayub a Top All-Rounder?

Did Pakistan Influence ICC to Make Saim Ayub a Top All-Rounder?

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Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

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Asia Cup 2025: India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh Reach Super Four

Asia Cup 2025: India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh Reach Super Four

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Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

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India vs Pakistan, 6th Match, Group A – Asia Cup 2025 (14 September, Dubai)

India vs Pakistan, 6th Match, Group A – Asia Cup 2025 (14 September, Dubai)

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Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Hardik Pandya gives India perfect start against Pakistan

Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Hardik Pandya gives India perfect start against Pakistan

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India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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AI Simulation, PAK vs AFG | Pakistan maintains unbeaten streak in tri-series after win against Afghanistan

AI Simulation, PAK vs AFG | Pakistan maintains unbeaten streak in tri-series after win against Afghanistan

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Pakistan tour of West Indies | West Indies end losing run with thrilling win in second T20I

Pakistan tour of West Indies | West Indies end losing run with thrilling win in second T20I

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Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

Pakistan tour of West Indies | Twitter on the edge as West Indies beat Pakistan in low-scoring thriller

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Pakistan tour of West Indies 2025 | Twitter reacts as Pakistan starts white-ball tour with win

Pakistan tour of West Indies 2025 | Twitter reacts as Pakistan starts white-ball tour with win

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‌Saim Ayub ruled out of Champions Trophy after updated rehabilitation period

‌Saim Ayub ruled out of Champions Trophy after updated rehabilitation period

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‌SA vs PAK | Twitter feels for Saim Ayub’s unfortunate start to New Year with twisted ankle setback

‌SA vs PAK | Twitter feels for Saim Ayub’s unfortunate start to New Year with twisted ankle setback

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ZIM vs PAK | Sufiyan Muqeem shines with a fifer as Zimbabwe crumbles in a low-scoring encounter

ZIM vs PAK | Sufiyan Muqeem shines with a fifer as Zimbabwe crumbles in a low-scoring encounter

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‌ZIM vs PAK | Ayub ton and spin mystery dent Chevrons as Pakistan equalise series tally

‌ZIM vs PAK | Ayub ton and spin mystery dent Chevrons as Pakistan equalise series tally

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WATCH, AUS vs PAK | Saim Ayub dazzles with a picture-perfect flick and sends Starc to the stands for a six

WATCH, AUS vs PAK | Saim Ayub dazzles with a picture-perfect flick and sends Starc to the stands for a six

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Noman Ali celebrates first wicket like he’s won the World Cup

PAK vs ENG | Twitter reacts as Noman Ali celebrates first wicket like he’s won the World Cup

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PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

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PAK One Day Cup | Twitter can’t stop laughing at Saim Ayub’s epic fail trying to pull Surya’s iconic grab

PAK One Day Cup | Twitter can’t stop laughing at Saim Ayub’s epic fail trying to pull Surya’s iconic grab

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PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

PAK vs BAN | Twitter reacts as Saim Ayub shines bright with stunning first Test wicket scalping Shakib

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‌PAK vs BAN | Ayub and Shakeel hold steady amidst Bangladeshi pacers' day out on truncated Day 1

‌PAK vs BAN | Ayub and Shakeel hold steady amidst Bangladeshi pacers' day out on truncated Day 1

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‌Naseem Shah returns as Pakistan announce Playing XI for Rawalpindi Test 

‌Naseem Shah returns as Pakistan announce Playing XI for Rawalpindi Test 

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