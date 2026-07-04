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Lamichhane, Sandeep
Nepal
Malla, Kushal
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Lakra, Aryan
Amir, Mohammad
Pakistan
Ferguson, Lockie
New Zealand
Jamieson, Kyle
Roy, Jason
England
Hasaranga, Wanindu
Sri Lanka
Ahmad, Qais
Afghanistan
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Simmonds, Ramon Romario
Barbados
Pathirana, Matheesha
Mitchell, Daryl
Bruce, Tom
Pierre, Khary
Trinidad and Tobago
Duckett, Ben
Curran, Sam
Ahmad, Noor
Khan, Mohammad Azam
Khan, Shadab
Munro, Colin
Curran, Tom
Gohar, Zafar
Trumpelmann, Ruben
Namibia
Tahir, Bilal
Kuwait
Green, Chris
Australia
Parashar, Dhruv
Suri, Tanish
Mayers, Kyle
Dawoodzai, Faridoon
Chandimal, Dinesh
Jones, Michael
Scotland
Lawrence, Dan
Sowter, Nathan
Leede, Bas de
Netherlands
Watt, Mark
Wood, Luke
Hetmyer, Shimron
Guyana
Lintott, Jacob
Payne, David
Howell, Benny
Holden, Max
Hose, Adam
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Naseer, Ali
Khan, Matiullah
Gous, Andries
South Africa
Chopra, Rahul
Khan, Azam
Khan, Faisal
Saudi arabia
Jacobs, Bevon
Naseer, Ali Aamer
Ojha, Naman
India
Ahmed, Shiraz
Panoly, Ronak Sudesh
Tanvir, Khuzaima Bin
Nawaz, Hasan
Tariq, Usman
Pahal, Sanjay
Baraki, Faisal Khan
Carter, Zachary