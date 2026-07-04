Desert Vipers Cricket Team Players

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Desert Vipers

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Amir, Mohammad

Pakistan

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Roy, Jason

England

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Ahmad, Qais

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Duckett, Ben

England

Curran, Sam

England

Ahmad, Noor

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Munro, Colin

New Zealand

Curran, Tom

England

Gohar, Zafar

Pakistan

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Tahir, Bilal

Kuwait

Green, Chris

Australia

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

Mayers, Kyle

Barbados

Dawoodzai, Faridoon

Afghanistan

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Jones, Michael

Scotland

Lawrence, Dan

England

Sowter, Nathan

England

Leede, Bas de

Netherlands

Watt, Mark

Scotland

Wood, Luke

England

Hetmyer, Shimron

Guyana

Lintott, Jacob

England

Payne, David

England

Howell, Benny

England

Holden, Max

England

Hose, Adam

England

Muyeye, Tawanda

Zimbabwe

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Gous, Andries

South Africa

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Khan, Azam

Pakistan

Khan, Faisal

Saudi arabia

Jacobs, Bevon

New Zealand

Naseer, Ali Aamer

United Arab Emirates

Ojha, Naman

India

Ahmed, Shiraz

Panoly, Ronak Sudesh

Tanvir, Khuzaima Bin

Nawaz, Hasan

Pakistan

Tariq, Usman

Pakistan

Pahal, Sanjay

India

Baraki, Faisal Khan

Carter, Zachary