England Cricket Team Players

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England

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Wong, Issy

England

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Winfield, Lauren

England

Davies, Freya

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Farrant, Tash

England

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Butler, Stephanie

England

Lamb, Emma

England

Threlkeld, Eleanor

England

Heap, Liberty

England

Smale, Seren

England

Davidson-Richards, Alice

England

Scholfield, Paige

England

Smith, Bryony

England

Chathli, Kira Meghan

England

Stonehouse, Alexa

England

Macdonald-Ga, Ryana

England

Shrubsole, Anya

England

Elwiss, Georgia

England

Adams, Georgia

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Gray, Eva

England

Villiers, Mady

England

Scrivens, Grace

England

Grewcock, Jodie

England

Langston, Beth

England

Armitage, Hollie

England

Heath, Bess

England

Wilson, Fran

England

Filer, Lauren

England

Jones, Evelyn

England

George, Katie

England

Davis, Georgia

England

Potts, Grace

England

Arlott, Emily

England

Baker, Hannah

England

Pavely, Charis

England

Coleman, Tilly

England

Odedra, Sonia

England

Gunn, Jenny

England