Southern Rocks Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Southern Rocks

Abrahams, Ziyaad

South Africa

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Jalat

Pakistan

Frost, Alistair

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Muzite, Blessed

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Mupurura, Nigel

Zimbabwe

Musoko, Cuthbert

Zimbabwe

Gubbins, Nick

England

Hondo, Dylan

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Chesa, Privilege

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Mutsamba, Travor

Murombo, Sydney

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Chiradza, Alvin

Zimbabwe

Chingwara, Tafara

Zimbabwe

Byrom, Eddie

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Masunda, Larvet

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Amla, Hashim

South Africa

Qwabe, Zakhele

South Africa

Jonker, Chris

South Africa

Malan, Pieter

South Africa

von Berg, Shaun

South Africa

Manack, Imran

South Africa

Adams, Ferisco

South Africa

Fortuin, Clyde

South Africa

Malan, Janneman

South Africa

Cloete, Archille

South Africa

Terblanche, Ruan

South Africa

Hanabe, Hlomla

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Bess, Dominic

England

Higgins, Ryan

England

Snater, Shane

Netherlands

Zaib, Saif

Zimbabwe

Asfand, Ali

Pakistan

Campbell, Matthew

Mahima, Siyabonga

South Africa

Chisoro, Tendai

Zimbabwe

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Taruvinga, Panashe

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muyambo, Samuel

Zimbabwe

Schadendorf, Jayden

Zimbabwe

Jaya, Gabriel

Zimbabwe

Zhou, Costa

Matanga, George

Mufandauya, Ashley

Zimbabwe

Bonyongwe, Nigel

Zimbabwe

Khan, Jalat