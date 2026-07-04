Follow us
Abrahams, Ziyaad
South Africa
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Jalat
Pakistan
Frost, Alistair
Gwandu, Trevor
Macheka, Kudakwashe
Muzite, Blessed
Ballance, Gary
Mutumbami, Richmond
Kaia, Innocent
Mupurura, Nigel
Musoko, Cuthbert
Gubbins, Nick
England
Hondo, Dylan
Tsiga, Tafadzwa
Jaure, Keith
Zhuwao, Cephas
Mashinge, William
Curran, Ben
Chesa, Privilege
Mudzinganyama, Brian
Mutsamba, Travor
Murombo, Sydney
Chataira, Takudzwa Zivanai
Kaia, Roy
Chiradza, Alvin
Chingwara, Tafara
Byrom, Eddie
Campbell, Johnathan
Masunda, Larvet
Marumani, Tadiwanashe
Muzondo, Owen
Amla, Hashim
Qwabe, Zakhele
Jonker, Chris
Malan, Pieter
von Berg, Shaun
Manack, Imran
Adams, Ferisco
Fortuin, Clyde
Malan, Janneman
Cloete, Archille
Terblanche, Ruan
Hanabe, Hlomla
Muzarabani, Blessing
Bess, Dominic
Higgins, Ryan
Snater, Shane
Netherlands
Zaib, Saif
Asfand, Ali
Campbell, Matthew
Mahima, Siyabonga
Chisoro, Tendai
Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe
Taruvinga, Panashe
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Mazvitorera, Shelton
Muyambo, Samuel
Schadendorf, Jayden
Jaya, Gabriel
Zhou, Costa
Matanga, George
Mufandauya, Ashley
Bonyongwe, Nigel