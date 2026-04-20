Squads Gujarat Titans vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 20.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gill Shubman
batsman
Malewar Danish
batsman
Sudharsan Sai
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Yadav Suryakumar
batsman
Sundar Washington
all rounder
Pandya Hardik
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Varma Tilak
batsman
Khan Rashid
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Siraj Mohammed
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Bhagat Krish
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Bumrah Jasprit
bowler
Sharma Ashok
bowler
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Bawa Raj Angad
all rounder
Holder Jason
all rounder
Kumar Ashwani
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Khejroliya Kulwant
bowler
Rawat Mayank
all rounder
Suthar Manav
bowler
Sharma Raghu
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Banton Tom
batsman
Ankolekar Atharva
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Boult Trent
bowler
Khan Mohd Arshad
bowler
Chahar Deepak
bowler
Kishore Sai
bowler
Jacks Will
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Markande Mayank
bowler
Raj Prithvi
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Sharma Ishant
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
Sindhu Nishant
all rounder
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Wood Luke
bowler
Sharma Rohit
batsman
Yadav Jayant
bowler
Thakur Shardul
all rounder