Squads Gujarat Titans vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 20.04.2026

T20Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
GT

100

MI
MI

199

Playing

GT
GT
MI
MI
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Bawa Raj Angad

all rounder

Holder Jason

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Rawat Mayank

all rounder

Bench

GT
GT
MI
MI
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Jacks Will

batsman

Kushagra Kumar

wicket keeper

Minz Robin

wicket keeper

Rickelton Ryan

wicket keeper

Sindhu Nishant

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Wood Luke

bowler

Thakur Shardul

all rounder